"Un plus dans la cagnotte" des vacances : les sociétés d'autoroute appelées à "faire un geste" sur les péages

À l'heure des premiers départs en vacances, la flambée du prix des carburants se fait sentir sur la route. Sans compter sur le coût au péage, dont le montant a augmenté de 2% en moyenne au 1er février dernier, contre 0,44% à la même date un an plus tôt, ce qui représente plusieurs dizaines d'euros sur certains tronçons. "De Lyon à Saint-Raphaël, c'est plus de 70 euros de péages" l'aller-retour, déplore une automobiliste dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article, à Puget-Ville, dans le Var, sur l'A57 entre Toulon et Fréjus.

Au total, cela représente en moyenne une hausse de 2% sur l'année en France. Pour limiter l'effet du voyage sur le porte-monnaie des Français, le nouveau ministre des Transports Clément Beaune a appelé lundi les sociétés d'autoroute à adopter des mesures pour réduire les coûts pour les automobilistes.

"Il serait utile que les sociétés d’autoroute fassent un geste. Comme ont pu le faire Total Énergies et d’autres, dans les stations-service", a-t-il jugé dans les colonnes du Parisien, renvoyant à la ristourne de 12 centimes décidée par Total ces dernières semaines, après une remise de 10 centimes instaurée de février à mai pour alléger les dépenses à la pompe. D'autant que selon le journal, huit vacanciers sur dix partent sur leur lieu de congés en voiture. "Nous allons, avec Bercy, réunir tous les acteurs autour de la table, pour réfléchir à des actions", a par ailleurs indiqué le ministre.