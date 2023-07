VIDÉO - Huile essentielle, spray répulsif... Le vrai du faux sur les produits anti-moustiques

La responsable du restaurant du camping où séjournent Christine et Bertrand opte pour une méthode naturelle, mais non moins efficace pour que les clients de l'établissement puissent se restaurer en paix. "Vous mettez du café, pas du marre, et ensuite, vous mettez le feu pour qu'il se consume. Les moustiques n’aiment pas l’odeur, ça les éloigne !", assure-t-elle, dans le reportage vidéo.

Dans les officines, nombreux sont les vacanciers à la recherche du produit miracle. "C’est compliqué. Je me fais manger tout le temps, le moustique m’adore !", témoigne, au micro de TF1, une vacancière. Dans les rayons, il y a pourtant l’embarras du choix. Cependant, pas toujours simple de faire son choix. Et surtout, lequel est le plus efficace ?