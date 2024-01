Pesticides, jachère, rémunérations... Les points de crispation au cœur de la colère des agriculteurs

Dans ce bras de fer entre syndicats agricoles et gouvernement, quels sont les points de crispation ? Y a-t-il des revendications sur lesquelles les uns et les autres pourraient se mettre d'accord en vue d'une levée de mouvement ?

Malgré les annonces du gouvernement, les agriculteurs en attendent davantage. D'abord, sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Ils dénoncent un trop grand nombre d'interdictions, notamment comparés à leurs voisins européens et aux pays étrangers. Dans leur viseur, un plan gouvernemental qui vise à réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030.

Des blocages parfois à l'échelle européenne

Limiter l'extension de la jachère. Pour prétendre aux aides européennes, les agriculteurs doivent mettre au repos au moins 4% des terres cultivables de leur exploitation. L'Union européenne envisagerait même d'augmenter ce taux à 10% sans compter les contraintes administratives.

Concernant la retraite des agriculteurs, l'Hexagone compte 1,3 million d'anciens agriculteurs à la retraite. Ils touchent environ 1150 euros bruts par mois. C'est 350 euros de moins que la moyenne nationale. À partir de 2026, leur pension sera calculée sur leurs 25 meilleures années de revenus, et non plus sur la totalité de leur carrière. Cela augmentera leur retraite d'environ 300 euros. Ils demandent une entrée en vigueur plus rapide de ce nouveau mode de calcul.