Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 23 février

▶️ VIDÉO - Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : le déroulé des faits détaillé par le procureur

Au lendemain du drame qui a couté la vie à une enseignante poignardée par un élève de 16 ans, une minute de silence a été observée dans les collèges et lycées de France. Dans l'après-midi, le procureur de la République de Bayonne est revenu avec précision sur la chronologie du drame. Et a précisé qu'il allait réclamer "le placement en détention provisoire" du suspect, "accessible à une responsabilité pénale". Découvrez plus d'informations sur l'auteur présumé dans cet article.

▶️ TotalEnergies plafonne ses prix : quels carburants sont concernés et à partir de quand ?

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a annoncé mercredi sur TF1 un plafonnement des prix des carburants dans toutes ses stations-service en 2023. Mais tous ne sont pas concernés. Découvrez plus de détails dans notre article.

▶️ VIDÉO - Un an de guerre en Ukraine : ces fausses images qui ont marqué le conflit

Demain, vendredi 24 février, cela fera précisément un an que la Russie a envahi son voisin ukrainien. Un conflit qui se joue aussi sur le front de l'information, à grand renfort de fake news et d'usines à trolls. L'équipe des Vérificateurs revient sur les fausses images qui ont marqué la guerre en Ukraine jusqu'ici.

▶️ Incendie de la rue Erlanger : l'accusée condamnée à 25 ans de réclusion

Une femme de 44 ans a été condamnée à 25 ans de réclusion au procès de l'incendie de la rue Erlanger, survenu en 2019. Une peine justifiée par le président de la cour d'assises de Paris en raison de "l'extrême gravité des faits" et du caractère "volontaire" de celui-ci. Dix personnes avaient perdu la vie, et des dizaines d'autres avaient été blessées.

▶️ VIDÉO - Avant "The Voice" samedi soir : une arrière-grand-mère de 91 ans nous a émus aux larmes

Maxence, 20 ans, a passé son audition à l’aveugle pour "réaliser le rêve" de son aînée, "chanteuse dans sa jeunesse" et désormais âgée de 91 ans. Une nonagénaire qui fera une apparition émouvante (et remarquée) sur le plateau de "The Voice", ce samedi 25 février, pour le retour du télécrochet de TF1. Une séquence à découvrir en avant-première.