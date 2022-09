VIDÉO - "Les gens ne nous voient pas" : l’éboueur star de TikTok met son métier en lumière dans "Sept à Huit"

Fier de son métier, Ludovic veut montrer que les éboueurs sont en première ligne dans le combat pour l’écologie. "On a une belle planète, il faut la respecter", fait-il valoir, précisant qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, soit l'équivalent de cinq baignoires, "donc c'est hyper important de le jeter dans un cendrier ou dans une poubelle", dit-il. Et comme un encouragement à sa lutte acharnée contre les déchets, ses vidéos les plus regardées sont celles qui montrent l'état de la rue avant/après.

Pour autant, il y a aussi des images dont il se passerait bien, comme celle d’un passant qui jette une bouteille d’eau vide dans sa direction. Sans parler du mépris de certains. "Une personne m'a déjà craché dessus en ajoutant : 'sale fonctionnaire, t'es payé à ramasser la merde'. Je me suis dit : 'pourquoi me cracher dessus, qu'est-ce que j'ai fait, car je suis là pour ramasser ta merde", témoigne-t-il, encore choqué. Et d'ajouter, comme pour mieux montrer la noirceur de certaines âmes humaines : "Un jour on m'a dit : 'si on jette pas par terre, tu n'auras plus de travail'. Et puis à l'époque du Covid, il y en a qui jetait leurs masques devant nous en disant : 'ramasse, t'es payé pour ça'". Fort heureusement, ces situations sont rares, "mais il y en a", insiste-t-il.