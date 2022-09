Proposition du Sénat : les chasseurs privés d'alcool ?

La population des chasseurs évoluent : plus de femmes et de jeunes qui sont contre cette vision caricaturale de la chasse. Autres propositions dans le rapport du Sénat : imposer une visite médicale annuelle obligatoire pour obtenir le permis de chasse, mais aussi renforcer la formation des chasseurs. Satisfaction pour ces derniers, le Sénat n'a pas retenu l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche. Celle-ci a pourtant été demandée par les associations anti-chasse.