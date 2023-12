VIDÉO - Puffs interdites aux mineurs : ces buralistes qui ne respectent pas la loi

Un premier pas a été franchi lundi soir à l'Assemblée pour l'interdiction totale des puffs. À l'heure actuelle, ces cigarettes électroniques jetables se vendent à l'unité dans les bureaux de tabac, légalement aux seuls plus de 18 ans. Mais la loi n'est pas toujours respectée, comme vous le montre TF1 avec une caméra discrète.

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité lundi soir en première lecture un texte pour interdire les "puffs", des cigarettes électroniques à usage unique prisées par un public jeune, un premier pas vers une interdiction qui devra encore être confirmée par Bruxelles. Bon marché, multicolores et aux parfums de glace à la fraise, de pastèque, ou de chocolat... elles proposent un certain nombre de bouffées pour un taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg/ml, qui "ouvre la voie à une forte dépendance", surtout chez les mineurs, a dénoncé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau.

À la sortie des collèges et des lycées, le phénomène se révèle également au cœur des préoccupations. "Je fume une puff par jour, c'est sympa les goûts", assure un étudiant dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "J'ai 15 ans, j'ai commencé les puffs il y a à peu près trois ans et maintenant, j'essaye d'arrêter", explique une autre, soutenant que "des livreurs experts" rodent aux abords des collèges et lycées. Comme a pu le constater notre équipe, il est fort aisé de s’en procurer : un jeune vendeur de 16 ans est venu à leur rencontre. "Pour l'instant, je n'ai que des clients mineurs", explique-t-il dans notre vidéo. "Hier, on a eu un client qui était apparemment en sixième." Or, vendre des puffs aux mineurs s'avère illégal, et cela ne concerne pas seulement les vendeurs à la sauvette...

Filmé en caméra discrète par notre équipe, un adolescent de 15 ans se rend chez un buraliste et ressort puff à la main. Aucun papier d’identité ne lui a été demandé. C’est aussi le même constat dans un autre tabac. En vendant une puff à un mineur, le buraliste, hors la loi, risque jusqu’à 750 euros d’amende. Les députés envisagent donc d’élargir cette interdiction à l’ensemble des consommateurs, adultes compris.

La puff moins dangereuse que le tabac ?

Signée par 166 députés, cette proposition d'interdiction a le soutien du gouvernement. La Première ministre Elisabeth Borne avait, de son côté, réclamé l'interdiction des "puffs" début septembre. "Chez les 13-16 ans, un enfant sur 10 a déjà essayé la puff", a alerté Aurélien Rousseau, dénonçant un "effet passerelle vers le tabagisme" et un "fléau environnemental".

Sur le fait que les puffs puissent être une porte d’entrée vers le tabagisme, les tabacologues ne sont toutefois pas tous d’accord, comme le révèle le reportage de TF1. Certains estiment même que la puff remplace la cigarette dans les cours de récréation. "On voit dans les chiffres qu'il y a une baisse du tabagisme chez les jeunes", note Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart (Hauts-de-Seine). "Je ne pense qu'il faut se satisfaire de quoi que ce soit pour une substance addictive vers laquelle l'enfant va", poursuit-elle. "Mais clairement, la puff est nettement moins dangereuse que le tabac".

Évidemment, le mieux reste de ne rien fumer du tout. D'ailleurs, tous s'accordent sur un point : cette loi anti-puff doit faire pression sur les industriels de cette cigarette électronique, ceux qui ciblent les publics les plus influençables. "Comme c'est un marché, les innovations des industriels sont extrêmement rapides et cela devient rapidement incontrôlable. L'interdiction de la puff permet de mettre un stop à ce marché de l'addiction à la nicotine", explique à TF1 Marion Catellin, directrice générale de l'alliance contre le tabac. Une première étape, car d'autres produits échappent, eux, à la réglementation comme les sachets de nicotine qui se glissent sous la lèvre, très populaires auprès des adolescents (image ci-dessous).

L'Allemagne et l'Irlande ont également amorcé l'interdiction des "puffs", arrivées en France fin 2021. Les députés à l'origine du texte et le gouvernement espèrent conjointement cette interdiction de ces cigarettes électroniques à usage unique d'ici septembre 2024. La mesure fait d'ailleurs déjà partie du nouveau plan de lutte gouvernemental contre le tabagisme pour "une génération débarrassée du tabac dès 2032".

Si la proposition de loi doit encore être adoptée au Sénat sans modification pour espérer une adoption rapide, elle doit surtout passer par une procédure à l'échelon européen. Le gouvernement doit notifier à la Commission européenne sa volonté d'interdire les "puffs". Cette dernière a ensuite six mois pour répondre et donner son avis, notamment sur la proportionnalité de l'interdiction. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable, avec 75.000 morts par an.