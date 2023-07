VIDÉO - Punaises de lit : aspirateur, congélateur, insecticide… Le vrai du faux pour s'en débarrasser

"Attention, l’aspirateur ne tue pas l’insecte, qui pourrait ressortir plus tard du sac", met toutefois en garde le ministère de la Transition écologique. "Il faut ensuite fermer le sac, l’emballer dans un sachet plastique et le jeter dans une poubelle extérieure" et "ne pas oublier de nettoyer le conduit de l’aspirateur à l’eau savonneuse ou avec un produit de nettoyage domestique". Le ministère propose en plus de "brosser à sec ou avec un nettoyant de surface certains recoins ou tissus".