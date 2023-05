VIDÉO - Risque d'incendies : alerte maximale dans les Pyrénées-Orientales

Cette année, le capitaine et les équipes des Pyrénées-Orientales vont pouvoir compter sur des recrues supplémentaires. Cent ont pu rejoindre leurs rangs en janvier et cent autres viennent tout juste de devenir pompier il y a deux jours à peine. Dans le reportage ci-dessus, notre équipe de TF1 a rencontré Priscilla Lefèvre. Cette aide-soignante, désormais sapeur-pompier volontaire, voulait donner de son temps pour aider. "Être utile et rendre service, c'est primordial. On a quand même connu pas mal d'incendies avec une grande envergure. Donc si on peut être dispos et y aller, oui ça nous tient à cœur", atteste--t-elle.