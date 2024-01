VIDÉO - "J’avais de plus en plus peur" : le petit Léon, disparu en montagne, raconte son long périple

Parti en randonnée avec son grand-père dans les Pyrénées-Orientales jeudi, Léon, âgé de 9 ans, avait été porté disparu en milieu de journée. Il a été retrouvé sain et sauf vers 18 heures le même jour. Pour le 20H de TF1 il raconte ce long périple et ses longues heures d'attente.

Léon garde encore quelques égratignures de sa mésaventure. "Il y a des ronces qui bloquaient des chemins quand je voulais les traverser", explique le jeune garçon de 9 ans en montrant les bleus et blessures sur ses jambes. Pendant sa randonnée en montagne, dans le col de l'Ouillat dans les Pyrénées-Orientales, le jeudi 4 janvier, une partie de sa famille rebrousse chemin. Léon, lui, reste avec son grand-père, qui le perd de vue à la redescente, en raison d’un brouillard très dense.

"J’en avais marre de marcher donc j’ai couru. Sauf que je ne voyais plus mon papi. Alors, je me suis dit que j’allais retrouver les autres tout seul. Au bout d’un moment, j’ai eu l’impression de tourner en rond, alors je fais demi-tour et je prends un autre chemin. Et là, j’arrive vers plusieurs forêts", retrace l'enfant aux journalistes de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.

"J’ai essayé de trouver la route"

Pendant cinq heures tout seul, Léon a toujours gardé son sang-froid avec une idée en tête : "J’ai essayé de trouver la route, parce que la voiture était garée près de la route. Quand j’étais dans la forêt, je n’arrivais pas parce qu’il y avait des chemins partout. Je ne savais pas quel chemin je devais prendre. J’avais de plus en plus peur", relate-t-il.

Très débrouillard, il décide de monter tout en haut de la montagne pour pouvoir apercevoir quelqu’un. Là, il a un espoir : il sait qu’il a un sifflet sur son sac-à-dos. "Je vois un hélicoptère, alors je siffle. J’attends, puis je vois un autre hélicoptère. Je siffle encore, mais ça ne marche toujours pas. Au bout d’un moment, je vois une dame. J’avais l’impression qu’elle ne m’entendait pas, alors je suis descendu des pierres pour la retrouver", confie-t-il.

Une quarantaine de gendarmes et CRS déployés

Pendant ce temps-là, le grand-père descend et prévient le père du garçon. "Dès que j’ai su ça, c’était la panique. Je suis remonté en courant au pic et j’ai commencé à chercher. Je me suis dit que si au bout d’une heure on ne le trouvait pas, j’allais appeler les secours. C'est ce que j’ai fait une heure après. C’est là que j’ai pensé au pire, je me suis dit que ça allait être des battues… Ça peut durer longtemps", témoigne Laurent Calvet, le père de Léon.

Une quarantaine de CRS, gendarmes et pompiers sont déployés, sans compter les nombreux civils venus aider. Léon est retrouvé côté espagnol en début de soirée, et peut enfin serrer dans ses bras ses parents, qui essaient aujourd’hui de se remettre de leurs émotions. "On est soulagé. Mais c’est difficile de se dire de tourner la page et de penser à autre chose... On en parle beaucoup, beaucoup. On avait besoin d’être ensemble, surtout de voir qu’il va bien", rapporte sa mère, Sabine Calvet. Léon gardera en souvenir des écussons offerts par les forces de l’ordre. De son côté, sa famille compte prendre son temps avant de repartir en randonnée.