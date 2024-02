VIDÉO - Brest : le parking payant de l'hôpital fait bondir patients et professionnels de santé

Faut-il rendre le parking payant à l'hôpital ? De plus en plus de structures font ce choix qui est loin de faire l'unanimité. Voici un exemple à Brest, où un gigantesque parking payant est désormais adossé à l'établissement hospitalier.

Passer à la caisse, c'est désormais un passage obligatoire pour tous les automobilistes en sortant de l'hôpital, et ça fait réagir. "C'est censé être un hôpital public, les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer les frais de santé, et il faut payer le parking en plus ? On arrive à un stade où on se demande ce qu'on ne va pas payer, à la fin", s'offusque une automobiliste.

L'hôpital public est a priori ouvert à tous, sans discrimination selon le budget, donc c'est vrai que ça pose question Une riveraine interrogée dans le 13H de TF1

L'objet de la discorde, un gigantesque parking de cinq étages qui vient de sortir de terre. Les prix varient de 5,50 euros pour trois heures, jusqu'à 23,30 euros pour 24 heures. "Avoir à payer pour venir se soigner, c'est un peu désagréable, d'autant que l'hôpital public est a priori ouvert à tous sans discrimination selon le budget, donc c'est vrai que ça pose question", explique une passante dans la vidéo en tête de cet article.

Le personnel soignant n'est pas épargné

Des infirmières en formation à l'hôpital se posent aussi beaucoup de questions. Pour 700 étudiants, seules 300 places leur sont réservées gratuitement. "On est là neuf heures par jour, ce qui fait aux alentours de 80 euros la semaine, et donc, un peu plus de 300 euros le mois. Certains ne peuvent plus venir en cours", s'indigne une infirmière interrogée dans la vidéo en tête de cet article.

L'hôpital de Brest (Finistère) a partagé l'investissement de 20 millions d'euros avec une multinationale néerlandaise. En échange, elle récupère la gestion du parking et les recettes du stationnement pendant 30 ans. L'hôpital percevra une redevance annuelle. Ce nouveau parking double le nombre de places. En se présentant à l'accueil de l'hôpital, tous les patients bénéficient d'un tarif réduit de 1,70 euro par jour. Loin d'apaiser les syndicats, qui ont lancé une pétition.