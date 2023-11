VIDÉO - "Qu'est-ce que c'est que ce machin ?" Le tir d'essai d'un missile surprend des habitants des Landes

La France a procédé ce samedi soir à un tir d'essai d'un missile balistique stratégique M51.3, sans charge nucléaire, dans les Landes. Mais de nombreux habitants du Sud-ouest l'ignoraient, quand ils ont vu dans le ciel une étrange boule de feu.

"Qu'est-ce que c'est que ce machin ?" Depuis son jardin, ce samedi soir, Brice se demande s'il n'a pas aperçu un Ovni. "On y pense forcément", explique-t-il au micro de TF1 dans la vidéo ci-dessus. Brice n'est pas le seul habitant du sud-ouest de la France à s'être interrogé sur la nature du mystérieux phénomène qu'il a aperçu dans le ciel.

"Un bruit sourd et un tremblement qui venait de la terre"

Aux alentours de 19h20, un point lumineux fendant le ciel nocturne précédé par un grand "boum" a en effet surpris de nombreux Landais. Raphaëlle, une habitante de Biscarrosse, témoin de ce phénomène, nous raconte avoir entendu "un bruit sourd et un tremblement qui venait de la terre, comme si un avion ou un hélicoptère passait vraiment juste au-dessus de la tête".

L'officialisation du gouvernement

Les habitants ignorent alors qu'il s'agit en réalité d'un essai militaire. "Premier tir d'essai réussi du missile balistique stratégique M51.3", annonce une heure et demi plus tard sur le réseau social X (ex-Twitter) le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. "Cette évolution pérennise la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et démontre l’excellence de notre filière lanceur", ajoute-t-il.

Aucune charge nucléaire présente

Il s'agit donc d’un test sur la nouvelle génération de missiles nucléaires, lancés depuis les sous-marins. À bord de chacun d'eux, seize missiles de ce type, une sorte de fusée de 54 tonnes. Lors d'un tir, le missile sort de l'eau, allume son moteur, puis monte dans l'espace avec une trajectoire en cloche. Sa vitesse est d’environ 18.000 km/h. Cet essai "a été effectué sans charge nucléaire et dans le strict respect des engagements internationaux de la France", a précisé le ministère des Armées dans un communiqué.

Ces essais sont indispensables, selon l'armée. "On les améliore en permanence, notamment en termes de furtivité, pour s’assurer que la dissuasion française reste au top niveau", affirme à TF1 Patrick Dutartre, général de l’armée de l’air et ancien pilote de chasse. Comme pour les essais précédents, les débris du missile sont retombés dans l'océan Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte.