Qu'est-ce que le snus, ce tabac à sucer dangereux pour la santé qui cartonne chez les jeunes ?

L’emballage est attirant, l’odeur mentholée aussi. Le snus, prenant la forme d'un petit sachet de tabac chargé en nicotine, se place entre la gencive et la lèvre. Nocif, addictif et interdit en France, il a pourtant la côte chez les jeunes de 16 à 25 ans. "Il n’y a pas la fumée, il n’y a pas à cendrer. C’est plus pratique", estime un jeune interrogé dans le 20H de TF1 (reportage à retrouver en tête de cet article). "J’ai déjà des collègues qui m’ont passé du snus pendant le travail ou l’école et ça m’a brulé la gencive. Je ne suis pas du tout fan. Par contre, l’effet est vraiment très très fort", poursuit un autre.