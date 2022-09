Quand les gendarmes viennent à vous

Le camping-car se déplace de commune en commune sur une zone de 600 kilomètres carrés. Une permanence nécessaire dans les villages les plus isolés. Une brigade a encore fermé cette année, rendant le dispositif indispensable. "Avec ce style de véhicule, on se rapproche des gens et on arrive à avoir cette proximité avec la population", explique l'adjudant Jean-Luc Margan.