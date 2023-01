VIDÉO - Quand les hôtels et restaurants sont victimes de clients voleurs

Les restaurants aussi sont victimes de clients voleurs. Des couverts, des serviettes, les sucriers, et même les plantes disparaissent. Les vols sont les plus fréquents dans les toilettes à l'abri des regards. Une restauratrice a fait ses calculs et à la fin de l'année, cela représente une part non négligeable de ses revenus, l'équivalent de 2 000 euros, soit la prime de fin d'année pour ses employés.