Dordogne : quatre mois après la grêle, ils vivent toujours sous une bâche

Le 20 juin dernier, un épisode de grêle violent s'est abattu sur la commune. Ces images ont été tournées les jours suivants. Quatre mois après, rien n'a vraiment changé. Ribérac est toujours à l'arrêt.

Dans le café du palais, ce n'est plus possible de manger en salle. Celle-ci menace de s'effondrer, et son patron ne peut plus travailler. "On a perdu de l'argent et tous les jours on en perd un peu plus. Financièrement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire demain", confie-t-il au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article

En effet, depuis la grêle, le café du palais est en difficulté financière. C'est parce que les procédures sont longues, les entreprises débordées, et les assureurs injoignables. Sur 52 bâtiments publics endommagés, la plupart est toujours fermé.