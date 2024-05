"On est sur le qui-vive" : malgré l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, les habitants toujours dans l'angoisse

L’entrée en vigueur de l'état d’urgence en Nouvelle-Calédonie a été fixée à 20 heures, heure de Paris mercredi. Après deux nuits d’émeute dans l’archipel, le bilan humain est très lourd et les dégâts matériels sont considérables. Sur place, certains habitants ont confié à TF1 vivre dans la peur.

Toute la journée de mercredi, des scènes de chaos se sont poursuivies. Des centaines de policiers ont été pris sous des tirs à balles réelles, désormais mortels. Un gendarme de 22 ans a perdu la vie. Des affrontements ont eu lieu entre des indépendantistes kanaks, forces de l’ordre, mais aussi milices. Trois manifestants ont été tués, plusieurs centaines blessées.

Et des commerces ont de nouveau été pillés, à savoir une centaine en 48 heures. Des écoles, des casernes ont été attaquées à la hache. Certains policiers nous confient être dépassés. Si l’état d’urgence est déclaré, certains habitants n’osent pas encore souffler. "On ne sait pas si c'est le calme avant la tempête, on attend, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer, on est sur le qui-vive", confie dans le reportage en tête de cet article.

Et déjà, dans un autre quartier, le brasier reprend, malgré le couvre-feu. Une infirmière préfère passer la nuit chez des voisins avec ses enfants. Son mari, lui, fera des patrouilles dans le quartier. "J'avoue que ce soir, j'ai peur pour nous. J'ai peur qu'un fou furieux débarque, saccage et nous fasse du mal", confie-t-elle.

De l’incendie de son restaurant, Éric n’a vu que des images, de loin. Il est trop dangereux de se rendre sur place. Cette nuit, Nouméa a encore brûlé. Le couvre-feu est prolongé jusqu'à nouvel ordre.