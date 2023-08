Que doit-on faire en cas de panne juste après l'achat d'un véhicule ? Le 13H à vos côtés

Situation embarrassante, quand le véhicule que l’on vend tombe en panne le lendemain de la vente… En matière de vente de véhicules d’occasion, il y a une garantie importante, c’est la garantie des vices cachés. "Un vice caché, c’est un défaut grave qui empêche l’usage normal du véhicule ou en diminue son usage et qui n’était pas visible au moment de la vente", nous précise Maître Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier.

Ce qui est important de bien comprendre, c’est que quand on est vendeur non professionnel, on peut être poursuivi pour vice caché même si on est de bonne foi, qu’on n’a pas voulu sciemment cacher le problème. En cas de mauvaise foi, de mensonge, on est dans une autre histoire. "Le vice peut être considéré comme caché même si le vendeur lui-même n’en avait pas connaissance", nous confirme Maître Benezra.