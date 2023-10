Que faire dans votre jardin à l'automne ?

Réalisons maintenant une salade de butternut et de betterave. On va les manger crus pour préserver toutes les vitamines. Une fois les légumes préparés, puis râpés, Sandrine, elle, les dispose dans deux saladiers pour ne pas mélanger les couleurs. Ensuite, assaisonner avec de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, du sel et du piment d'Espelette. Il ne reste plus qu'à dresser et décorer pour retrouver toutes les couleurs de l'automne dans votre assiette.

