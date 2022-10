Que faire en cas de prestation de montage mal effectuée ? Le 13H à vos côtés

Regardons d'abord l'état de l'armoire de Christiane. Elle l'a achetée à 685 euros, plus 105 euros de montage. Elle n'est pas très stable, ce n'est pas satisfaisant du tout. Alors, soit la grande enseigne a assuré elle-même avec ses salariés le montage du meuble, donc elle est responsable. Mais dans ce cas-ci, cette dernière ne l'est pas, car Christiane a eu recours à un prestataire. Elle doit donc se retourner contre ce dernier. Le problème, c'est que cette autre entreprise ne joue que le rôle d'intermédiaire. Elle va vous mettre en relation avec des bricoleurs et leur degré de compétence est variable.