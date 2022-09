Que faire quand on a acheté une voiture d'occasion et qu'après on découvre quelques problèmes ? Le 13H à vos côtés

Le deuxième cas, c'est quand on achète sa voiture d'occasion à un particulier, et c'est beaucoup plus compliqué. On a coutume de dire qu'on achète le véhicule en l'état. Mais en l'espèce, c'est vrai que ça complique la tâche de l'acheteur. Ça protège le vendeur, car il va falloir prouver qu'il y avait un vis caché antérieur à l'achat dont il ne vous a sciemment pas parlé. C'est facile à prouver, c'est faisable, mais c'est difficile. Quels conseils pour éviter cette galère ?