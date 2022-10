Que faire quand une lettre n'arrive pas à destination ? Le 13H à vos côtés

Dans le cas où la lettre a été livrée, mais dans la mauvaise adresse, il faudra contacter le service client de La Poste. Cette dernière va mener une enquête interne, mais rien ne dit qu'elle trouvera le courrier, que celui-ci ait une valeur ou non. Par ailleurs, il va être compliqué de se faire indemniser, car il n'y a pas moyen de prouver la valeur du courrier. De plus, il n'y a pas eu de déclaration au préalable. Néanmoins, on peut toujours faire une demande au médiateur du groupe La Poste ou encore une réclamation à l'Arcep.