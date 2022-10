Que faut-il faire en cas de coupure d'Internet ? Le 13H à vos côtés

Patricia n'a plus d'Internet ni de téléphone fixe depuis un mois. Cela est dû à la chute puis à la cassure du câble de la fibre. Pour accélérer l'intervention, il faut contacter en premier le fournisseur d'accès Internet ou le responsable de l'infrastructure du câble. Comme souvent, en matière de consommation, c'est l'interlocuteur le plus proche, soit le fournisseur d'accès Internet, qui doit réagir par l'intermédiaire de son service client. Après lui avoir soumis le problème, ce sera à lui de trouver des solutions et il a une obligation de résultat. Selon la loi, on doit avoir un accès constant et effectif à Internet et à la fibre.