Que peut concrètement changer le délit d'homicide routier, débattu ce lundi à l'Assemblée ?

Un projet de loi visant à créer un nouveau délit d'homicide routier est débattu ce lundi après-midi à l’Assemblée. L'idée, c'est de mieux prendre en compte les circonstances aggravantes dans les peines encourues par les chauffards.

La fille d'Eric Moreno a perdu la vie en octobre 2016, percutée par un chauffard. "Ma fille parlait avec une copine à elle ici et elle s'est prise la voiture dessus. Elle est morte sur le coup et sa copine a été grièvement blessée", explique le père d'Anne-Laure à notre micro. Les images de l'accident montrent un choc terrible.

Mais malgré plusieurs circonstances aggravantes, le conducteur a été condamné pour homicide involontaire. "Quand vous roulez sous stupéfiant et alcool à grande vitesse, que vous grillez quatre feux rouges, vous aurez du mal à ne pas percuter quelqu'un ou à avoir un accident grave. Ce comportement, il n'est pas accidentel. Il a une notion volontaire", dénonce Éric Moreno.

"Pas qu'un changement sémantique"

C'est l’objectif de la loi examinée à partir de ce lundi au Parlement. Créer un nouveau délit d'homicide routier prenant davantage en compte la prise d’alcool ou de drogue. Le texte, composé de deux articles et cosigné par des députés issus de différents groupes politiques (Renaissance, LR, MoDem, Horizons, Socialistes), instaure une nouvelle qualification d'"homicide routier", caractérisant l'homicide causé par le conducteur d'un "véhicule terrestre à moteur ayant commis une faute grave". Le texte prévoit également d'élargir l'éventail des circonstances aggravantes en y ajoutant l'usage du téléphone au volant, la non-assistance à personne en danger ou la consommation de substances psycho-actives.

Mais les peines encourues resteraient les mêmes, dix ans de prison maximum. Alors, est-ce une loi uniquement symbolique ? "Ce n'est pas qu'un changement sémantique, car nous pensons que le fait de créer l'homicide routier, de le mettre à disposition des magistrats mettra le focus sur les circonstances, mettra le focus sur la volonté du chauffeur de prendre la route dans cet état et prononcera donc des peines plus lourdes" détaille à notre micro Anne Brugnera, députée Renaissance du Rhône.

Cette loi, le chef étoilé Yannick Alléno en a fait le combat de sa vie après la perte de son fils Antoine. Le jeune homme a été tué en mai 2022 par un conducteur alcoolisé, au volant d'une voiture volée. Yannick Alléno espère que cette loi changera les mentalités. "Je pense que quand on nomme les choses, on peut s'attaquer au mal. On peut éduquer les futures générations qui vont prendre leur permis demain matin et de leur dire 'attention, vous allez avoir un outil entre les mains, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi", explique le chef multi-étoilé.

La vitesse, l’alcool et les stupéfiants sont responsables de plus de la moitié des morts sur les routes chaque année.