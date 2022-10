Carburants : ce que veulent les salariés grévistes

Après trois semaines de grève, la mobilisation ne faiblit pas à la raffinerie de Mardyck (Nord). La principale revendication concerne les salaires. La direction de TotalEnergies affirme que les opérateurs de raffinerie touchent en moyenne 4 300 euros par mois et plus de 5 000, si l'on ajoute prime et intéressement. Clément Mortier, seize ans d'ancienneté, le conteste : en ajoutant prime et intéressement, il perçoit un peu plus de 44.000 euros par an, soit 3700 euros par mois.