Pneus neige, chaînes… quels sont les équipements obligatoires en montagne cet hiver ? Le 13H à vos côtés

N'y a-t-il pas d'autres solutions à part les pneus hiver ? On peut effectivement utiliser soit des chaînes métalliques, soit des chaussettes textiles, sur au moins deux roues motrices. De plus, chaque usager doit équiper son véhicule de quatre pneus hiver, avec la mention "M+S". Si on ne respecte pas ces règles, on risque 135 euros d'amende. Du côté de l'assurance, si on n'est pas correctement équipé, on ne sera pas couvert en cas d'accident.