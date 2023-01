"Quel gaspillage !" : à peine construite, la centrale hydroélectrique bientôt démolie ?

"Quel gaspillage !". Le bâtiment est flambant neuf, même la peinture est encore fraîche. Mais la centrale hydroélectrique de Sallanches (Haute-Savoie) ne peut fonctionner, au grand désespoir du maire. "Vous n’avez qu’à regarder ce qui a été construit ici d’une manière remarquable, six millions d’euros, de l’argent public. On va fabriquer de l’électricité, ce qu’on nous demande. On en manque, et on ne comprend pas ça", peste Georges Morand.