Quels sont les rêves érotiques des Français ?

Fait surprenant, toujours selon l'étude : 1 Français sur 10 a donc fait un rêve érotique avec une personnalité politique. Si on va un peu plus loin dans l'étude, on découvre la proximité politique de celles et ceux qui font des rêves érotiques. Ainsi, ce sont plutôt les proches de la France Insoumise (81%), de EELV (80%) et de LaREM (79%) qui se trouvent en tête. Plus d'informations dans le sujet vidéo en tête de cet article.