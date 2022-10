Quels sont les véhicules prioritaires pour faire le plein ?

Ils sortent du rang et doublent tout le monde. Ces militaires sont considérés comme prioritaires. Dans cette station-service, ils ont une pompe dédiée et cela ne concerne pas que l’armée. Ces ambulanciers n’attendent pas non plus, tout comme ce régulateur du SAMU que les agents de sécurité font avancer avant les autres. Cette infirmière est venue toute équipée. Et si votre véhicule n’est pas sérigraphié ? Il faut montrer votre carte professionnelle.