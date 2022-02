Qui a inventé le tiramisu ?

Mais dans la Vénétie voisine, on prétend que le tiramisu a été inventé ici, à Trévise. Le dessert star ne contient pas de blanc en neige. Ado et Alba Campeol ont créé cette recette dans les années 70. Après leur décès, Paolo a repris l'établissement et perpétue la tradition. Les Italiens sont au moins d'accord sur un point, le tiramisu vous redonne de l'énergie et serait même aphrodisiaque.