VIDÉO - Qui sont les gagnants et les perdants de la réforme des retraites ?

Les Français ne semblent pas très optimistes quant à la réforme des retraites. Sylvie, boulangère à Noyon (Oise), est née en 1974. Quand elle partira à la retraite, la réforme sera pleinement entrée en vigueur. Elle la prendra donc à 64 ans. "Je dirais que je suis perdante parce que plus on travaille, moins on profite après", sourit-elle malgré tout.

D’autres s’arrêteront beaucoup plus jeunes, soit six ans avant tout le monde. Béranger et Sébastien sont parmi les grands gagnants de la réforme, ceux qui ont eu une carrière très longue débutée à quatorze ans. "C’est une bonne nouvelle. 58 ans, c’est déjà mieux. On a encore le temps après de profiter de la vie", estime Béranger.