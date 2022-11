Quinze dos d’âne dans la même rue : les riverains n’en peuvent plus

Au bord de cette route, Christophe Chauvet, gérant du restaurant L’équitation, ne décolère pas. "Avant, jusqu’à la voiture rouge qui est là-bas, tout cela était des places de parking qui permettaient aux riverains de pouvoir se garer et à mes clients de trouver quelques places", montre-t-il, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Depuis le début des travaux, Christophe a perdu plus de 30% de son chiffre d’affaires. "Il y avait peut-être d’autres possibilités d’aménagement plus softs et peut-être plus esthétiques", affirme-t-il.