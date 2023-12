VIDÉO - Des salles de jeu pour jouer... comme à la télé !

Des salles de jeu d'un nouveau genre sont en train d'ouvrir un peu partout. Ambiance, lumière, buzzer... tout y est.

La tension est la même, le décor aussi. Il ne manque peut-être qu'un Jean-Pierre Foucault pour animer le jeu, comme à la télé. Ici, c'est la voix de l'ombre qui guide les candidats du soir. Seize participants, 60 questions, mais un objectif : la victoire.

Ce soir-là, les concurrents sont des collègues. Alors, même lorsque la lumière rouge annonce une mauvaise réponse, on garde le sourire : "On est en premier, mais vers la fin", "On va tout donner pour remonter, mais ça va être compliqué, très compliqué". Le jeu n'est pas facile avec des thèmes parfois surprenants ou personnalisés.

Des salles de quiz comme celle-ci, le groupe en a ouvert 40 sur l'ensemble du territoire. Le concept séduit : des milliers de personnes se prêtent au jeu chaque mois dans ce centre. "Ça peut être un quiz classique, comme un blind test, et puis on a des déclinaisons par type de jeu", explique Kouros Pentecote. Une troisième salle devrait ouvrir à Toulouse dans les prochains mois. De quoi s'essayer au jeu télévisé, mais à l'abri des caméras.