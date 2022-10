Raffinerie : que veulent les grévistes ?

Chez TotalEnergies, plus de 2 000 ouvriers et agents de maîtrise travaillent dans les cinq raffineries du groupe. Selon la direction, leur salaire moyen est de 4 300 euros brut par mois, soit 3 392 euros net. Cette rémunération comprend les primes de travails honoraires décalés, l'ancienneté et les primes de risques. À cela s'ajoutent l'intéressement et la participation, à 759 euros par mois pour l'exercice 2021. La rémunération globale ramenée sur douze mois est de 4 151 euros net.