Raffineries bloquées : quelles conséquences dans les stations-service ?

La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est presque à l'arrêt depuis trois jours. Sur les lieux ce jeudi, pas de salariés. Ils sont en train de manifester, tous comme ceux de la raffinerie de la Mède (Bouches-du-Rhône), dans le cortège de Marseille. "On fait grève pour protéger nos emplois (...) Si Total réagit vite, et que demain il nous donne 10% d'augmentation comme on le réclame, ça remarchera normalement", affirme Fabien Cros, délégué CGT de la raffinerie de La Mède.