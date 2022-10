Raffineries en grève : le bras de fer

En cas de refus, le personnel réquisitionné risque six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende. En réaction à ces réquisitions, certains syndicats ont décidé de durcir leur mouvement. La grève a été reconduite partout dans le pays. Et aux cinq raffineries déjà à l'arrêt, il s'ajoute depuis ce mercredi celle de Donges dans l'Ouest. Sans cette raffinerie, la deuxième de France, l'approvisionnement de toute la façade atlantique pourrait devenir plus difficile.