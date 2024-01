Colère des agriculteurs : dix chiffres pour mieux comprendre le malaise

Depuis quelques jours, des agriculteurs en colère multiplient les actions en Occitanie. Le Premier ministre, Gabriel Attal, doit recevoir ce lundi en fin d'après-midi la FNSEA, le premier syndicat agricole. Voici dix chiffres qui permettent de mieux saisir les enjeux à venir pour l'agriculture française.

Les agriculteurs ne décolèrent pas. Le patron de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), Arnaud Rousseau, a annoncé ce lundi le lancement d'actions dans toute la France, appelant le gouvernement à entendre leur "ras-le-bol" et leur "colère". "Je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées", a déclaré le numéro un de la FNSEA, alors que plusieurs blocages ont déjà eu lieu en Occitanie. Le Premier ministre Gabriel Attal, confronté à sa première crise depuis sa nomination le 11 janvier, recevra ce jour-même à 18 heures les représentants du premier syndicat agricole français et les Jeunes agriculteurs, qui dénoncent des charges financières et des normes environnementales jugées trop lourdes. Nombre d'exploitations, taille de la surface agricole, part dans le PIB de la France… Voici dix chiffres qui permettent de mieux saisir les enjeux à venir pour l'agriculture française.

En 10 ans, 100.000 exploitations en moins

C'est le chiffre qui ressort du dernier recensement réalisé en 2020 par l'Agreste, le service de statistique du ministère de l'Agriculture. La France possède 389.000 exploitations agricoles sur les 14 millions que compte l'Union européenne. Le nombre d'exploitations agricoles diminue dans notre pays depuis 50 ans. Entre 2010 et 2020, la baisse a été moins forte, avec -2,3 % par an (soit environ 100.000 exploitations agricoles en moins sur 10 ans) qu’entre 2000 et 2010 (avec -3% par an). Leur taille est en moyenne de 70 hectares, ce qui correspond à la superficie de cent terrains de football. Plus de la moitié est dédiée à la production végétale (céréales, légumes ou fruits).

26,7 millions d'hectares au total

Paradoxalement, la baisse du nombre d'exploitations ne s'accompagne pas d'une réduction de la surface agricole française, qui reste relativement stable malgré tout. Celle-ci a diminué de seulement 1% entre 2010 et 2020. Elle couvrait, lors du dernier recensement, 26,7 millions d'hectares au total, soit près de 45% du territoire métropolitain, rapporte le Ministère de l'Agriculture dans une note de synthèse.

Dans le détail, les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves, pommes de terre, etc.) couvrent 48% du territoire agricole, les cultures fourragères (destinées à l’alimentation animale : fourrages ou prairies) 47%, les cultures permanentes (vignes, vergers) 4% et enfin les autres cultures (légumes frais et secs, fleurs ornementales, semences, plants divers, jardins et vergers familiaux des exploitants) 1%.

+ 162% de cultures bio en 10 ans

Entre 2010 et 2020, la part des exploitations en agriculture biologique a triplé, passant de 4 % à 12 %. "Avec désormais plus de 47.000 exploitants, la hausse du nombre d'exploitations bio est de 162%", indique le ministère. Le gouvernement compte augmenter de près de 34 millions d'euros l'aide de crise aux agriculteurs certifiés bio dont les revenus se sont effrités avec le déclin de la demande pour leurs produits, a annoncé la semaine dernière le ministère de l'Agriculture.

Avec l'inflation, les consommateurs boudent l'offre biologique, plus chère, ce qui entraîne excédents et une baisse de rémunération pour les producteurs. En 2023, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait annoncé une "enveloppe de crise" dotée de 60 millions d'euros pour aider les agriculteurs bio en difficulté.

Du blé cultivé sur 51% des surfaces

Les trois principales céréales cultivées sur le territoire français sont le blé tendre, l'orge et le maïs grain. Le blé tendre est la première culture française, couvrant 51% des surfaces, et la France est le premier producteur européen avec 27% de la production totale, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Sur les 36 à 37 millions de tonnes produites en France, 12% sont autoconsommées, 14% servent à l'alimentation du bétail et 23% à l'alimentation humaine.

759.000 emplois agricoles au total

En 2020, quelque 759.000 personnes occupaient un emploi permanent dans les exploitations agricoles, soit l'équivalent de 583.000 emplois à temps plein, un chiffre en baisse de 12% sur dix ans, selon les données fournies par le service de statistique du ministère de l'Agriculture. À ce jour, on compte environ 399.000 agriculteurs exploitants de moins de 65 ans, soit 1,5% de l'emploi total, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). À noter que la part des femmes à la tête d'exploitations agricoles se stabilise à 27% en 2020 en France métropolitaine.

1400 euros par mois en moyenne

Les revenus perçus par les ménages agricoles varient fortement, en fonction de la position géographique et du type de production. En effet, 10% d’entre eux perçoivent un revenu annuel supérieur à 101.000 euros, tandis que les 10% les plus modestes disposent de moins de 14.600 euros chaque année, selon les chiffres de l'Insee. Il s'agit du revenu du foyer et donc pour au moins deux personnes. 18% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté (13.000 euros par an pour une personne seule), si bien qu'ils doivent compter sur le Revenu de solidarité active (RSA) pour survivre.

En 2018, le propriétaire d'une exploitation touchait en moyenne 52.400 € par an, soit un peu plus de 4350 euros par mois. Sur ce montant, seul un tiers provient de l'activité agricole. Le reste est issu de la vente de produits artisanaux, d'une offre de tourisme à la ferme ou de revenus du patrimoine. Le salaire d'un employé agricole dépend de son niveau de compétences. L'agent de production gagne en moyenne 1500€ par mois, tandis que le salaire d'un technicien agricole qualifié atteint les 1700€. Bien entendu, il ne s'agit là que de moyennes.

55 heures par semaine en moyenne

À noter également que les agriculteurs déclarent un temps de travail hebdomadaire bien supérieur à celui de l'ensemble des personnes en emploi. Ils travaillent le week-end et aussi bien souvent pendant la nuit. En 2019, pour leur emploi principal, ils ont déclaré une durée habituelle hebdomadaire de travail de 55 heures en moyenne, contre 37 heures pour l'ensemble des personnes en emploi (+ 49%). De plus, du fait d’un nombre réduit de congés, leur durée annuelle effective excède encore plus celle de l’ensemble des personnes en emploi (+ 65%), rappelle l'Insee.

L'âge moyen est de 51,4 ans

Plus de la moitié (58%) des agriculteurs exploitants et co-exploitants ont 50 ans ou plus. Ce chiffre a augmenté de 6 points depuis 2010, note l'Insee. La proportion de jeunes exploitants de moins de 40 ans reste, quant à elle, stable (20%) en 2020. Le ministère estime qu'"un tiers des agriculteurs, soit 166.000 exploitants ou co-exploitants", seront partis à la retraite dans la décennie qui vient. Déjà plusieurs fois reportée, la loi "en faveur du renouvellement des générations en agriculture" doit permettre justement de remédier à ce problème par le biais d'une série de mesures.

1,6% du PIB de la France

En France, l’agriculture, la sylviculture et la pêche contribuent à hauteur de 1,6% au produit intérieur brut (PIB). D’après les données de la Banque mondiale, ce chiffre correspond à la moyenne des pays de l’Union européenne (UE). En comparaison avec nos voisines, le poids économique du secteur agricole est plus faible en Allemagne, en Belgique et en Suisse (moins de 1% du PIB). Mais il est légèrement plus élevé en Italie et en Espagne (autour de 2% du PIB). L'an dernier, la France a exporté pour 84,1 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires, avec un excédent commercial de 9,4 milliards d'euros.

9,29 milliards d’euros de la Pac

C’est le montant qu’a touché la France en 2023. Les subventions de la Politique agricole commune (Pac) ont représenté l'an dernier près 75% du revenu net des exploitations, indique le ministère de l'Agriculture sur son site internet. En raison l'importance des surfaces cultivées et la hauteur des rendements, la France est le premier bénéficiaire des aides européennes, devant l'Espagne et l'Allemagne (voir l'infographie ci-dessous).

Le projet de loi sur l'installation de nouveaux agriculteurs, qui devait être présenté mercredi 24 janvier en Conseil des ministres, va être reporté de "quelques semaines". En pleine contestation du milieu agricole, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé, dimanche 21 janvier, vouloir le compléter d'un volet "simplification". À quelques mois des élections européennes de juin, la Commission de Bruxelles a annoncé qu'elle lancera ce jeudi un "dialogue stratégique" réunissant organisations agricoles, mais aussi secteur agro-alimentaire, ONG et experts, destiné à désamorcer la colère du monde rural.