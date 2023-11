VIDÉO - Une centaine d'agriculteurs en colère manifestent en tracteur à Albi

Depuis plusieurs jours, les agriculteurs s'organisent pour protester contre la taxation du gasoil agricole et les contraintes qui touchent le secteur. Ce mardi, les paysans du Tarn ont défilé dans les rues d'Albi à bord de plus de 80 tracteurs. Il s'agit de la mobilisation la plus importante depuis cinq ans, avant un grand rassemblement le 22 novembre prochain à Toulouse.

Il y a eu la taxation du gasoil agricole, les retards de paiement des aides européennes, le problème des normes, mais aussi les contraintes imposées au monde paysan. Une accumulation de problèmes qui a poussé ce mardi une centaine d'agriculteurs du Tarn à manifester en nombre, à l'appel des syndicats agricoles FDSEA et Jeunes agriculteurs (JA). À 25 km/h sur la rocade, 80 tracteurs se sont succédés à la file indienne dans les rues d'Albi pour rejoindre le centre-ville, modifiant la circulation toute la matinée. Les manifestants ont aussi installé une bâche remplie d'eau devant la cité administrative, pour sensibiliser l'opinion aux problèmes d'irrigation liés aux récentes sécheresses.

Dans les bons mois, on arrive à s'en sortir, entre 850 et 1000 euros Un agriculteur

Pas de quoi s'agacer pour autant, les Albigeois interrogés dans la vidéo en tête de cet article se montrent plutôt compréhensifs sur la route, même s'il faut parfois ralentir. "Je les comprends, parce que personnellement mon père était aussi agriculteur, c'est vrai qu'ils ont du mal", témoigne une passante. Parmi les inquiétudes des participants, le prix de l'essence ou les normes et contraintes européennes, qui représentent une hausse des charges devenue impossible à combler par des salaires trop faibles. "Dans les bons mois, on arrive à s'en sortir, entre 850 et 1000 euros", témoigne un professionnel. Sont concernés les éleveurs, mais aussi les vignerons et céréaliers du département.

Certains sont dans une situation financière telle qu'ils envisagent de quitter le métier. "La question se pose, franchement. S'il n'y a pas de sursaut au niveau des pouvoirs publics, cela pourrait arriver", se désole l'un d'eux interrogé par le 20H de TF1. Autre préoccupation, les difficultés à obtenir des aides. De quoi renouveler l'opération, mais cette fois-ci, à échelle régionale. Prochain rendez-vous à Toulouse pour une mobilisation de grande ampleur, le 22 novembre.