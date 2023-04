Un rat obèse filmé en plein Paris ? Non, il s'agit d'un ragondin à Rome

Visionnée plus de 200.000 fois, la séquence d'origine ensuite relayée par Aurélien Véron suggérait que la scène était tournée à Paris, sans pour autant évoquer directement la capitale française. Il suffit de quelques recherches pour constater que cette curieuse séquence n'a pas été observée dans notre pays, mais chez nos voisins italiens. À Rome, plus précisément, comme l'ont rapporté les médias transalpins, les sites Roma Today et Il Corriere della Città notamment. L'animal a été observé place Cavour, apprend-on, à quelques encablures du fleuve Pô, qui traverse la ville.

C'est avec un certain humour que la presse relate cette rencontre incongrue entre des touristes et le ragondin. "Le bestiaire de la capitale est mis à jour", lit-on, tandis que "de nouvelles espèces se présentent pour tenter de saper la domination des sangliers et des goélands, [...] suivis immédiatement par les souris, les rats et les rongeurs de toutes tailles et dimensions". Ce n'est pas tout : "Parfois, une chèvre apparaît et rumine sur l'herbe des trottoirs [...] Des animaux dont la présence dans la ville représente sans doute un fait marquant, mais qui ne surprend plus les citoyens, habitués à tout cela depuis des temps immémoriaux."