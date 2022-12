Vers un "soutien de l'État" pour éviter une hausse significative du prix du pass Navigo

"Je sais que c'est difficile, notamment en Ile-de-France. Dans certaines autres régions aussi, mais notamment en Ile-de-France, il y aura un soutien de l'État pour que les usagers soient mieux protégés", a confirmé le ministre auprès de RTL. Sans donner de montant, il a par ailleurs justifié le choix du gouvernement : "Je souhaite qu'il n'y ait pas de hausse significative, parce que je pense que ce ne serait pas soutenable dans la période d'inflation que l'on vit et où on a tous connu des galères dans les transports publics."

Cette annonce intervient à la veille du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) qui doit voter le budget 2023 et donc fixer les tarifs pour l'an prochain. Or, depuis plusieurs semaines, un bras de fer s'est engagé entre le gouvernement et la présidente de région, Valérie Pécresse (Les Républicains), celle-ci appelant à un soutien de l'État, faute de quoi, elle estimait nécessaire d'augmenter de 20% les tarifs des transports. IDFM doit trouver 450 millions d'euros avant le conseil d'administration de mercredi pour équilibrer son budget 2023.

Lundi 5 décembre, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, avait déjà dit que l'État était prêt à "travailler" avec l'autorité régionale des transports pour l'aider à boucler son budget 2023 et éviter une hausse brutale du prix des abonnements, tout en refusant d'être le "tiroir-caisse" d'IDFM.