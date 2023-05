Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 11 mai

▶️ Le maire de Saint-Brevin-les-Pins démissionne après des menaces, Macron et Borne lui apportent leur soutien

Mercredi 10 mai, le maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a annoncé avoir remis la veille sa démission à la préfecture de Loire-Atlantique. Un choix acté "pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à (son) domicile et au manque de soutien de l'État, et après une longue réflexion menée avec (sa) famille". "Les attaques contre le maire de Saint-Brevin-les-Pins et contre sa famille sont indignes", a fait valoir Emmanuel Macron sur Twitter, assurant de sa "solidarité et celle de la nation".

▶️ La contre-offensive ukrainienne a "besoin d'un peu plus de temps" pour Zelensky, Prigojine n'y croit pas

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dans un entretien diffusé ce jeudi par la BBC que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur très attendue destinée à repousser les forces russes. "Avec (ce que nous avons) nous pouvons aller de l'avant et réussir. Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable. Donc nous devons attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps supplémentaire", a assuré le président ukrainien.

▶️ Un prof d'anglais brûle leurs copies du bac : ce qui attend les élèves dont les examens sont partis en fumée

Victor Immordino, professeur d'anglais contractuel, a brûlé mardi 9 mai un paquet devant son établissement des copies du baccalauréat pour critiquer les méthodes de l’Éducation nationale et le faible niveau des élèves. Des dispositions ont été prises pour que les élèves concernés ne soient pas pénalisés. Une nouvelle évaluation est prévue, indique le rectorat, évoquant un souci "de bienveillance".

▶️ VIDÉO - "Je ne connaissais même pas la farine" : le fabuleux destin du lauréat de la meilleure baguette de Paris

Tharshan Selvarajah, un boulanger du XXe arrondissement de Paris, a remporté mercredi le Grand Prix de la meilleure baguette de la capitale. Après avoir remporté ce titre, il va fournir l'Élysée en pain pendant un an. Arrivé en France en 2006, le sri-lankais "ne connaissait même pas la farine". Trois ans plus tard, il ouvre sa propre boulangerie. Après être monté sur le podium en 2018, le boulanger a enfin obtenu ce prix prestigieux.

▶️ "HPI" saison 3 : Morgane Alvaro reprend du service ce jeudi sur TF1

La série à succès emmenée par Audrey Fleurot fera son grand retour ce jeudi 11 mai sur TF1. "HPI" suit les aventures d'une femme de ménage à haut potentiel intellectuel (HPI) qui devient consultante pour la police. Aussi fantasque que douée, elle ne laisse personne indifférent. Les premières minutes de la saison 3 sont déjà disponibles sur MYTF1.