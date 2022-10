Des régions entières de la planète bientôt invivables à cause des chaleurs extrêmes, selon l'ONU

Certaines régions risquent en effet de devenir "trop chaudes pour que les humains y vivent, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes en train d'atteindre ces limites", a averti le secrétaire général de la FICR Jagan Chapagain, en citant en exemple la Corne de l'Afrique et le Sahel.

Il existe des limites au-delà desquelles les personnes exposées à une chaleur et une humidité extrêmes ne peuvent survivre, et les sociétés ne peuvent plus s'adapter. "Selon les trajectoires actuelles, les vagues de chaleur pourraient atteindre et dépasser ces limites physiologiques et sociales au cours des prochaines décennies, notamment dans des régions telles que le Sahel, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Ouest", écrivent l'ONU et la FICR.