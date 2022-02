Recrutement de police municipale : jamais sans mon arme

En plus des salaires, une telle décision nécessiterait au moins 50 000 euros d'investissement dans cette commune. Non seulement, il faut acheter des armes à feu, mais aussi un coffre pour les sécuriser, prévoir des entretiens psychologiques réguliers, des formations juridiques et des tirs obligatoires. Pour rappel, d'autres villes proposent le flash-ball ou le taser comme une arme alternative à l'arme létale. Cependant, le principal syndicat des policiers municipaux maintient que sans arme à feu, l'équipement reste insuffisant.