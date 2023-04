VIDÉO - Casseroles, manifestations... les déplacements compliqués du gouvernement depuis la réforme des retraites

Derrière ces rassemblements et ses concerts de casseroles, se trouve Attac, association devenue l’un des grands acteurs de la mobilisation contre la réforme des retraites. "On ne les lâchera pas ! (…) Une nouvelle casserolade générale s’organise devant les mairies et dans les rues. Avant le raz de marée populaire du 1er mai !", prévient-elle sur son site Internet. Le mouvement répertorie tous les déplacements des membres du gouvernement. Dans ce contexte, et en réaction, Emmanuel Macron encourage ses ministres, élus et militants, à occuper, eux aussi, le terrain.