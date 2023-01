Travailleurs modestes, femmes : ce que dit la première étude d'impact sur la réforme des retraites

Comment expliquer un tel décalage ? "Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'assurées femmes qui partent à la retraite de manière anticipée par rapport aux hommes, parce qu'elles tirent bénéfice des majorations de durée de cotisation au titre de la maternité", a expliqué le ministre du Travail Olivier Dussopt à la sortie du Conseil des ministres, lundi. "Le fait de décaler l'âge légal de départ à la retraite à cette conséquence (d'augmenter l'âge effectif de départ des femmes davantage que celui les hommes, NDLR)", a-t-il poursuivi.

Deuxième enseignement, les plus modestes seront plus avantagés. Avec la réforme, le montant moyen de toutes les pensions va progresser de 0,6% pour la génération 1966, par exemple. Mais la hausse sera bien plus importante pour les Français les plus modestes : ils verront leur retraite augmenter de 3%, soit 444 euros par an en moyenne. La réforme prévoit, dès le 1er septembre, de revaloriser les minima de pension.