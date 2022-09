Réforme des retraites : qu'êtes-vous prêts à accepter ?

Certains craignent les conséquences sur l'emploi. "Reculer l'âge de retraite, pour moi, c'est un peu une aberration, parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à retrouver du boulot", relève un habitant rencontré au marché. "Les personnes qui travaillent et qui resteront un an de plus au boulot, elles ne dégageront pas des emplois pour les jeunes qui ont du mal à être embauchés", souligne une autre.