Retraites : âge de départ, revalorisation... Ce qui changera le 1er septembre

Les personnes nées entre septembre et décembre 1961 seront les premières concernées par la réforme des retraites. Pour elles, deux choix se présentent : partir en septembre comme prévu, mais avec une pension moins élevée, ou travailler trois mois de plus. "L'âge légal est repoussé de trois mois chaque année, rappelle Valérie Batigne, conseillère retraite à Sapiendo. La génération 1961 : + 3 mois. La génération 1962 : + 6 mois. Et ainsi de suite jusqu'à la génération 1968 : + 2 ans".

Autre changement au 1er septembre, la revalorisation des petites pensions de moins de 1200 euros brut. Elles seront augmentées de 60 à 80 euros par mois dans la plupart des cas et jusqu’à 100 euros pour les plus modestes. Cela devrait concerner 1,8 million de Français.