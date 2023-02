Réforme des retraites : après la grève du 31 janvier, deux nouvelles journées de mobilisation prévues

Déjà deux journées de mobilisation au compteur et des syndicats déterminés à ne rien lâcher. Alors, quelles suites sont à prévoir dans les jours et semaines ? Mardi soir, deux nouvelles journées de manifestation ont été annoncées : mardi prochain, le 7 février, et samedi 11 février 2023. Les syndicats continuent de faire front commun.