VIDÉO - Avec le projet de réforme, les caisses de retraite croulent sous les appels

Depuis le début du mois de janvier, les opérateurs de la Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) d'Orléans tentent de répondre aux questions liées à la réforme. Ils reçoivent 25% d'appels et 40% d'e-mails en plus. Qu'ils soient actifs, en fin de carrière ou déjà retraités, de nombreux Français s'interrogent sur leur avenir à court et moyen terme.