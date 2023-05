VIDÉO - Réforme des retraites : que disent les premiers décrets d’application ?

Pascal Bernier soulève d’énormes sacs de farine depuis ses 17 ans. Il va donc être autorisé à partir avant 64 ans, mais quand précisément ? Il ne le sait pas. "Si je regarde, ici 60 ans et trois mois, 1er décembre 63. Normalement, je devrais être dedans et je n’y suis pas. Donc il faut m’expliquer, je ne sais plus. C’est un peu flou", déplore-t-il.

Et on le comprend. Les décrets sur les carrières longues que nous nous sommes procurés prévoient désormais quatre âges de départ différents. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans, ce sera 58 ans. Avant 18 ans, ce sera 60 ans. Avant 20 ans, entre 60 et 62 ans. Enfin, ceux qui ont travaillé avant 21 ans pourront partir dès 63 ans.